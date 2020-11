Les locaux de l’association Alternative Verte, sur la porte desquels ont été posés des scellés judiciaires, se situent dans le quartier de Châtelaine.

«Je dois me remettre à fréquenter la rue, les parcs, les dealers qui vous harcèlent pour vous vendre un bout de haschisch qui n’en est pas vraiment», se lamente Vito*. L’homme n’est pas un toxicomane, il est atteint de sclérose en plaques. Il soignait ses symptômes (douleurs, spasmes, insomnie) avec du cannabis, afin de limiter sa prise de médicaments. Mais depuis la mi-octobre, il est dans une impasse: Alternative Verte, l’association à but non lucratif qui le fournissait, a été fermée. Nicolas, son président, a fait un mois de détention préventive.

La police a saisi ses plants, 150 kilos de CBD (cannabidiol, composant non stupéfiant et légal du cannabis) et 26 kilos d’herbe, alors qu’il était déjà sous le coup d’une procédure pénale datant de 2017. Le quinqua, un peu foutraque, est têtu. «On est une association de bienfaiteurs.» Apôtre des vertus palliatives du cannabis, il s’est donné pour mission d’en procurer à ceux qui devraient, sinon, utiliser une médication lourde pour tenir debout - tant physiquement que psychiquement, explique-t-il. Un combat quasi obsessionnel qui l’a conduit à parfois s’égarer et à manquer de rigueur dans la gestion de son association.

«A nouveau un papa actif»

Mais sa fermeture plonge dans la détresse une population vulnérable et hors radars, que les trente-cinq témoignages récoltés, très similaires, rendent visibles. Celui de Robert*, quadra, administrateur de PME, père de deux enfants, est emblématique. Il est atteint d’un cancer des os et soumis à des chimiothérapies. Un mélange de CBD et de cannabis chargé en THC lui a permis d’abandonner anti-nauséeux, somnifères et effets secondaires. «Je suis à nouveau un citoyen et un papa actif», résume cet homme qui n’a jamais fumé et qui préférerait acheter ses gouttes en pharmacie si elles étaient abordables (lire l’encadré).

«Souffrir à nouveau me désespère»

André*, un retraité de 63 ans, souffre pour sa part de lombalgies chroniques. Son médecin lui prescrit des antidouleurs opiacés, qu’il lui a demandé de réduire depuis un an et demi. Il s’est procuré auprès de l’Alternative verte une huile de cannabis mélangeant CBD et taux de THC élevé. «Elle soulage mes symptômes de sevrage, mais surtout diminue mes douleurs, ce qui m’a permis tout naturellement de réduire ma consommation d’antalgiques opiacés.» La fermeture de l’association l’alarme. «Je ne sais plus comment maintenir ma qualité de vie. La perspective de souffrir à nouveau, peut-être pendant des années, me désespère.»

Il y a aussi Jonas*, alcoolique abstinent, Géraldine*, ex-accro aux drogues dures, Annie*, épileptique et sujette à des crises d’angoisse, Alicia*, victime d’un cancer des ovaires, Adeline*, perturbée par des tic et des toc, Xavier*, souffrant de trouble de l’attention et d’anxiété. Tous racontent la même histoire: le cannabis, administré sous diverses formes conseillées en fonction de leurs maux par Nicolas, leur a permis de mener une existence vivable, qu’ils redoutent aujourd’hui de perdre.

«Candidats au suicide»

Ils appréciaient de se rendre dans une structure qu’ils décrivent comme cadrée, avec des membres référencés, l’alcool banni, des conseils de consommation et un aspect communautaire chaleureux. «On le faisait depuis dix-sept ans sans se cacher, témoigne Nathalie, la compagne de Nicolas. Nous avons environ 200 membres, dont une centaine d’actifs, qui venaient chaque semaine. Des personnes souffrant de pathologies, des hyperactifs, des vieux qui fument depuis toujours et des jeunes en détresse. La majorité ont entre 50 et 70 ans. Beaucoup sont à l’AI. Le cannabis leur fait oublier leur détresse. Sinon, ce serait des candidats au suicide.»

«Aucun bénéfice pour personne»

Une vingtaine de cas, les plus médicalisés, ont été redirigés vers une autre association, plus petite. Les autres sont livrés à eux-mêmes, se lamente Nicolas. «Le marché noir est devenu vraiment dangereux. Et l’alternative, c’est la camisole chimique.» «Que devons-nous faire, nous, les malades, afin de pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible sans avoir à nous faire criminaliser et devoir retourner dans la rue pour trouver notre cannabis?», interroge Robert*. «L’arrestation de Nicolas est une aberration qui ne représente aucun bénéfice pour personne et nous met aujourd’hui, nous malades, en situation de danger encore plus grande qu’hier», s’émeut Vito*.

La situation devrait se prolonger durant, au minimum, quelques mois encore. L’Alternative Verte est fermée, et Nicolas sait qu’il n’a aucune possibilité de la ranimer en l’état. Avec Nathalie, ils ont ainsi décidé d’entamer des démarches pour obtenir le droit d'œuvrer dans le cadre des tests de distribution de cannabis autorisés par le Conseil des Etats le 9 septembre.

*Prénoms d’emprunt

Le corps médical bienveillant Le corps médical porte un regard plutôt bienveillant sur le cannabis à usage thérapeutique. «Pour le traitement de certains problèmes liés au cancer, clairement, c’est efficace, observe Daniele Zullino, chef du service d’addictologie des HUG. Pour les douleurs chroniques, les nausées, l’anorexie, par exemple.» Le médecin souligne les différences entre le THC, composante addictive du cannabis, et le CBD, qui ne l’est pas. «Dans beaucoup de cas, le CBD peut remplacer le THC, notamment pour ses vertus anti-inflammatoires.» Par ailleurs, le THC est à prohiber comme anxiolytique («les effets sont négatifs à long terme») ou dans le cadre de certains troubles, comme la schizophrénie. Le docteur met aussi en garde. «Le cannabis n’est pas la panacée, il possède des applications limitées. Si le taux de THC est élevé, outre le risque d’addiction, il existe des risques de troubles anxieux, psychotiques, dépressifs.» Et il rappelle que «des taux très élevés de THC n’ont pas d’avantage thérapeutique. Sur le marché noir, en revanche, l’avantage est clair: fidéliser la clientèle.» Daniele Zullino saisit bien sûr la réticence des usagers à se fournir en pharmacie. «La démarche est coûteuse et n’est pas anonyme. Elle implique aussi d’entrer dans une procédure médicale. La voie de sortie, à mon sens, est la déstigmatisation des consommateurs et l’allègement des procédures. Scientifiquement, il y aurait de bonnes raisons de réglementer, comme aux USA et au Canada, ce qui ne signifie pas libéraliser. Le cannabis n’a rien à faire dans un kiosque ou à la Migros. Ce n’est pas un yaourt.» Michel Matter, le président de l’association des médecins du canton de Genève (par ailleurs conseiller national Vert’libéral), se déclare également «plutôt favorable» à l’usage du cannabis à des fins de soutien médical. «On sait que ça aide. On a une grande expérience de cela aux Etats-Unis. Pour certains patients, le cannabis offre un répit ou un bien-être dans une situation de mal-être. Les gens peuvent en avoir besoin à un moment donné de leur parcours médical. Après, tout cela doit être fait dans un cadre reconnu.» Un éventuel effet placebo ne l’inquiète pas. «Ce qui vous fait du bien sans vraiment vous faire du mal est acceptable.» En revanche, les risques de rupture thérapeutique l’alarment, autrement dit qu’un patient délaisse un traitement médical indispensable au profit du seul cannabis.