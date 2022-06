Dépendances: Maladies psychiques dues au cannabis: l’ONU alertée

L’augmentation de la consommation de cannabis entraîne une charge supplémentaire pour les établissements de santé, selon un récent document des Nations Unies (ONU). Dans l’UE, les drogues à base de chanvre seraient à l’origine d’environ 30% des thérapies liées aux stupéfiants, indique le rapport annuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié lundi. En Afrique et dans certains pays d’Amérique latine, la majeure partie de ces thérapies serait liée à la dépendance au cannabis.

Selon l’ONUDC, la présence sur le marché de haschisch et de marijuana de plus en plus forts, associée à une consommation régulière, a entraîné une augmentation de la dépendance et des maladies psychiques en Europe occidentale. En Amérique du Nord, la légalisation du cannabis a également entraîné une augmentation de la consommation, en particulier chez les jeunes adultes. Une proportion croissante de troubles psychiques et de suicides serait liée à la consommation régulière de cannabis, poursuit le rapport. Les hospitalisations seraient également en hausse.