Etats-Unis

Malaise chez Facebook qui refuse de policer les messages de Trump

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg a refusé de retirer du réseau social des propos polémiques du président américain liés au décès de George Floyd. Sa décision a suscité de vives réactions auprès de ses employés.

Le clash entre Twitter et Donald Trump éclabousse Facebook, en position délicate depuis que son patron, Mark Zuckerberg, a refusé de sanctionner des propos polémiques du président et est désavoué publiquement par des employés – un phénomène rare dans la Silicon Valley.

«Mark a tort, et je vais m’efforcer de le faire changer d’avis en faisant beaucoup de bruit», a tweeté dimanche Ryan Freitas, directeur du design pour le News Feed (fil d’infos) de Facebook. Il précise avoir rassemblé une cinquantaine de personnes du même avis.

Dans un post sur son profil, il dit condamner à titre «personnel» la «rhétorique clivante et incendiaire» du président, mais n’entend pas supprimer les messages, au nom de la liberté d’expression et de l’intérêt du public à s’informer.

«En désaccord avec Mark»

«Je sais que beaucoup de gens sont mécontents (…), mais notre position est de faciliter le plus d’expression possible, à moins d’un risque imminent d’atteinte aux autres ou de dangers tels que décrits dans notre règlement».

Twitter et Facebook ont mis en place des systèmes de lutte contre les contenus dangereux (appels à la haine, harcèlement…) et contre la désinformation. Mais Facebook exempt les personnalités et candidats politiques de l’essentiel de ces mesures.