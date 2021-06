Discrimination salariale - «Malaise» chez les statisticiens, fureur chez les syndicalistes

Femmes partout pénalisées

Au delà de la dispute sur l’ampleur et l’origine de la discrimination, les chiffres sont à chaque fois en défaveur des femmes. Et alors qu’on dit parfois que les femmes gagnent moins parce qu’elles travaillent plus souvent à temps partiel, l’OFS constate ici que les écarts salariaux sont plus largement défavorables aux femmes qui travaillent à plein temps qu’à celles à temps partiel. Les femmes sont encore toujours plus représentées dans les métiers à bas revenu. Le statut marital a aussi un impact: l’écart est plus défavorable pour les femmes mariées que les célibataires. La «pénalité de maternité» est pointée du doigt par l’USS: «il est urgent de mettre en place des conditions-cadres permettant une répartition plus équitable du travail familial non rémunéré entre les femmes et les hommes», dit le syndicat.