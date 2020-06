Lausanne

Malaise policier après la non-intervention pour une partie de foot illégale

Contrairement à la version officielle, les forces de l’ordre communales et cantonales étaient prêtes à empêcher un match à l’Ascension pour faire respecter les directives sanitaires. Explications.

Interrogé par des médias deux jours plus tard, le responsable de la s écurité publique lausannoise , Pierre-Antoine Hildbrand , avait déclaré : «L a police doit agir avec proportionnalité ; il s’agissait de ne pas ajouter du désordre au désordr e.» Une des raisons donnée s au Canton pour ne pas intervenir alors que celui-ci l’avait demandé: ça se passait dans un quartier dit « sensible » quant à sa population. Monsieur Hildbrand justifi ait l’absence d’intervention dans le fait qu’il n’était plus possible, une fois le match commencé, de disperser 1000 personnes, « à moins d’utiliser des gaz lacrymogènes ».

Policiers sur place et prêts à intervenir bien avant le début du match

Le témoignage d’un policier sur le terrain ce jeudi d e l’ Ascen s ion contredit la version officielle et dévoile un malaise parmi des agents. Dès l’après-midi , lui et ses collègues ont surveillé des terrains dans deux quartiers différents susceptibles d’accueillir selon leurs sources cet év é nement non autori s é . L a police vaudoise était présente en renfort et un camion à jet d’eau antiémeute était réquisitionné. D ivers interlocuteurs vaudois nous renvoient tous vers la Ville de Lausanne , car «c’est elle qui est responsable» et « le sujet est trop politique » . Quant au service de presse de la police lausannoise, il confirme le renfort ce jour-là de « plus de 30 gendarmes » ainsi que du véhicule vaudois antiémeute. Sollicité pour comprendre pourquoi les forces de l’ordre , pourtant mobilisée s en nombre , avaient reçu l a consigne de ne pas agir en réalité bien avant le début du match, le conseiller municipal PLR Pierre-Antoine Hildbrand a préféré laisser s a police répondre: « Le c ommandant de la police municipale (ndrl: Olivier Botteron) ainsi que le c ommandant de la gendarmerie vaudoise se sont concertés quant à la philosophie de l’engagement. Le conseiller municipal a ensuite été informé par le commandant de la p olice municipale. »