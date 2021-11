Genève – Malaises suspects en soirée, des voix crient leur ras-le-bol

«Nous devons quitter les clubs, car nous y sommes en danger. Une action radicale était nécessaire pour que nous soyons entendues», estime le collectif féministe Engageons les murs. Jeudi, la structure a appelé à boycotter les boîtes de nuit, sur son compte Instagram. Un coup de gueule qui fait suite à plusieurs récents cas de suspicion d’intoxication au GHB dans des lieux nocturnes romands (Vaud, Neuchâtel et Genève).

L’idée d’une capote pour verre émerge

Le préservatif pour protéger son verre fait partie des mesures envisagées par les clubs. «Malgré tout ce que nous avons mis en place, c’est impossible d’avoir les yeux partout. Nous voulons aller plus loin», explique Melina Johnsen, du Grand Conseil de la nuit, qui prévoit également une signalétique pour donner des conseils au public. Le Collectif Nocturne, également sensible à la problématique, a lui aussi pensé aux capotes. Mais leur coût élevé serait difficile à assumer pour cette petite structure.

De son côté, Engageons les murs propose d’autres solutions, telles que des soirées non mixte soit sans homme cisgenre (ndlr: dont l’identité est en accord avec son genre) et la présence d’équipes «d’anges gardiens», qui auraient pour mission de surveiller que tout se passe bien. Une mesure qui a fait ses preuves lors de la soirée à la salle du Terreau, dans le quartier de Saint-Gervais. «Elle a permis d’identifier le problème et de réaliser une prise en charge rapide», se réjouit un des membres du collectif qui gère l’espace.