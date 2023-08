Le crash d’un avion sur une route fait 10 morts en Malaisie

Des membres du Service d’incendie et de secours inspectent le site du crash d’un avion à Shah Alam, dans l’Etat malaisien de Selangor, le 17 août 2023.

Un avion léger s’est écrasé jeudi sur une route de l’Etat de Selangor. «Pour l’instant, je peux dire qu’au moins 10 personnes ont été tuées dans l’accident d’avion. Deux (personnes), l’une dans une voiture et l’autre à moto, ont péri ainsi que les huit personnes à bord de l’avion», a annoncé le chef de la police locale, Mohamad Iqbal Ibrahim.

L’autorité malaisienne de l’aviation civile a indiqué dans un communiqué que six passagers et deux membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion, sans confirmer qu’elles étaient décédées. Johari Harun, un membre de l’Assemblée de l’Etat de Pahang (centre) chargé du logement et de l’environnement, figurait parmi les passagers de l’avion, selon la police.