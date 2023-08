Malaisie: Swatch pourra contester la saisie de montres arc-en-ciel

En mai, les boutiques Swatch situées dans 11 centres commerciaux ont été la cible de perquisitions et des montres confisquées à cause «d’éléments LGBT» par une unité de police du ministère de l’Intérieur du pays d’Asie du Sud-Est où l’homosexualité est illégale. La haute cour de Kuala Lumpur «a accepté d’examiner le recours de Swatch pour récupérer les montres et percevoir des dommages», a indiqué à l’AFP Nizam Bashir, avocat du groupe suisse. L’audience est attendue le 6 septembre, a-t-il ajouté.