Afghanistan : Malala craint que l’interdiction de scolarisation des filles ne soit «pas temporaire»

Dans une interview accordée à la BBC, Malala Yousafzai a évoqué une promesse similaire faite par les talibans en 1996: «Cette interdiction a duré cinq ans.»

Les écoles accueillent à nouveau les garçons

Les écoles secondaires en Afghanistan ont rouvert pour les garçons et les hommes professeurs. Mais les filles ne sont toujours pas autorisées à suivre les cours et les enseignantes à les donner. Les talibans ont promis que les filles pourraient retourner à l’école secondaire, une fois que leur «sécurité» et une ségrégation plus stricte entre les sexes seraient assurées, mais beaucoup continuent à en douter. «Nous appelons les talibans à permettre immédiatement aux filles d’avoir accès à une éducation complète, nous appelons les dirigeants du G20 et d’autres dirigeants mondiaux à veiller à ce que les droits des filles soient protégés en Afghanistan», a déclaré Malala. Elle a souligné que ce qu’elle défendait n’était pas un «privilège», mais «les droits humains fondamentaux que chaque femme et chaque fille devraient avoir».