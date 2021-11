Ligne CFF coupée : Malchance: leur bus de remplacement fait une touchette et reste immobilisé

Un léger accroc entre un des bus qui font la navette entre Morges et Allaman et un autre véhicule a encore rallongé le trajet des valeureux pendulaires, jeudi en début de soirée.

Prendre la route pour éviter les problèmes de train n’est pas toujours un repli judicieux. Mais c’est encore pire quand on n’a pas le choix. Alors que la ligne CFF entre Lausanne et Genève est toujours coupée et que les voyageurs qui sont contraints de faire le trajet doivent prendre des bus de remplacement pour la section Morges-Allaman, un petit pépin a encore péjoré certains pendulaires ce jeudi soir. Alors que la nuit tombait, vers 17h30, un léger accident s’est produit impliquant un des fameux bus.