Maldives: Un scrutin présidentiel très disputé

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, qui tente de se faire réélire, a qualifié l’élection qui a eu lieu samedi comme «la plus libre et la plus juste» du pays. Le dirigeant brigue un second mandat dans cette élection présidentielle qui fera office, de facto, de référendum sur la volonté de l’archipel de renouveler ses relations avec l’Inde. L’archipel de l’océan Indien, prisé pour son tourisme de luxe, a adopté le multipartisme en 2008, après avoir été administré par un parti unique depuis la fin en 1965 de son statut de protectorat britannique.