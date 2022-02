Fribourg – Malentendu dans une relation toxique ou séquestration et viol?

Un trentenaire est jugé pour enlèvement, viol et stalking sur son ex-copine. Selon lui, elle n’avait pas été claire sur la rupture; selon elle, il ignorait ses refus et menaçait de se suicider si elle partait.

L’accusation de viol concerne une relation sexuelle qui s’est déroulée dans un hôtel à Fribourg. La victime présumée dit avoir été maintenue par la force et par la menace. Photo d’illustration Getty Images

Un loup déguisé en agneau: voilà comment Ajay* a été décrit devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine ce jeudi. Le Sri-Lankais de 32 ans est accusé de viol, enlèvement et contrainte de type stalking, une notion juridique relativement récente (lire ci-dessous).

Elle décide de le quitter, il refuse

Le récit déroulé par l’accusation prend place en 2019, lorsque Emi*, alors âgée de 20 ans, met un terme à une relation courte, intense et houleuse. «Deux jeunes adultes très amoureux, mais qui entretiennent un rapport dysfonctionnel et toxique», a décrit la procureure Catherine Christinaz.

Ajay, dévasté, a alors dit vouloir se suicider et a «mis en scène» sa disparition. Paniquée, Emi a appelé les secours et rétabli le contact avec son ex. Il l’a alors appelée des dizaines de fois par jour et a contourné le blocage de son numéro par des appels masqués. Il lui a écrit des dizaines de messages via diverses applications en créant de faux comptes sur les réseaux sociaux.

Virées imprévues

Puis, annonçant qu’il accepterait la rupture si elle lui accordait un rendez-vous d’excuses, Ajay est venu la chercher en voiture, et elle est montée. «Il s’est montré gentil, puis a changé quand elle a confirmé sa volonté de rompre», précise l’acte d’accusation. Ajay a alors mis le cap sur Lugano, malgré ses cris et ses pleurs, la frappant lorsqu’elle essayait de prendre son téléphone. Après un repas au restaurant, qu’Emi dit avoir accepté sous la contrainte et pour que ça finisse au plus vite, il l’a ramenée. Elle avait un examen le lendemain.

«C’est soit lui, soit moi» Le chantage au suicide est très fréquent dans les appels à l’aide que reçoit l’association Solidarité femmes Fribourg dans les cas de violence domestique. «Cela fait partie de la construction de l’emprise de l’auteur sur la victime, qui se fait généralement par une longue manipulation, explique Anne-Marie Guinnard, intervenante sociale. Jusqu’au point où la victime doit se dire, «c’est soit lui, soit moi», et sauver sa peau. Mais une thérapie est généralement indispensable pour arriver à ce stade.»

Abandonnée sur une aire d’autoroute

Le même scénario s’est répété quatre jours plus tard; cette fois, c’est à Fribourg qu’il l’a emmenée, tard le soir. Faute de train pour rentrer, et face à ce qu’elle décrit comme une «mise sous pression par un homme devenu menaçant», Emi a fini par prendre une chambre d’hôtel. Elle dit y avoir été violée à deux reprises. Un épisode similaire s’est encore reproduit peu après, lors duquel Emi a finalement été abandonnée sur une aire d’autoroute, son téléphone brisé par Ajay; mais elle avait envoyé sa position GPS à une amie, qui l’a retrouvée et a appelé la police.

Pour l’accusation et le Ministère public, la situation doit être lue sous le prisme de l’emprise qu’Ajay a développée sur Emi. Plus âgé, il l’aurait fait culpabiliser face à son propre mal-être. Il aurait insisté jusqu’à ce qu’elle cède, qu’elle ne sache plus comment réagir, et feigne de l’aimer encore pour qu’il la laisse tranquille le temps de ses examens. «Les actes d’Emi semblent illogiques, concède la procureure. Mais elle était à bout, perdue. Et il lui laissait miroiter une porte de sortie. Elle a opposé toute la résistance dont elle était capable.»

Récits contradictoires

L’avocat d’Ajay a toutefois proposé une tout autre lecture des faits. La relation aurait été toxique dans les deux sens. Emi n’aurait jamais été claire, revenant systématiquement vers lui, lui disant qu’elle l’aimait toujours. Dans les deux récits, «irrémédiablement contradictoires», s’opposent deux ressentis impossibles à démêler faute de preuves. Le doute doit donc profiter à l’accusé, qui doit être acquitté de la plupart des charges, a soutenu la défense.

La procureure a requis quatre ans et demi de prison, 4000 fr. d’amende et une expulsion de Suisse pour 10 ans de ce demandeur d’asile. L’accusation a suivi ces réquisitions, et demande 15’000 fr. à titre de tort moral. Le verdict sera rendu le 24 février.

*Prénoms d’emprunt

Le stalking, une contrainte psychique Venue des États-Unis, la notion de stalking, ou harcèlement obsessionnel, est reconnue depuis 2003 par le Tribunal fédéral comme une forme de contrainte. Le peu de cas jugés en ce sens laisse toutefois la porte ouverte à l’interprétation, l’essentiel étant de prouver que la victime ne se sent plus libre. Les cas reconnus impliquent généralement une répétition des faits sur une longue durée et un impact psychique important.