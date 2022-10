Le Locle (NE): Malfrats sous les verrous après un cambriolage déjoué par la police 

Les auteurs du cambriolage avaient pris la fuite à bord d’un véhicule puissant immatriculé en France. Ils avaient été rapidement localisés par les forces de l’ordre. Le conducteur du bolide n’avait alors pas hésité à emboutir violemment deux voitures de police et à en toucher une troisième, pour prendre la fuite en direction des hauts de la ville. Un autre automobiliste a également été percuté. Les fuyards – trois hommes et une femme domiciliés en Suisse et en France – ont abandonné leur véhicule accidenté peu après. Ils ont été appréhendés dans l’heure.