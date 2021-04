Kenins s’enflamme

Le premier but du ZSC - autogoal de Josh Jooris - attribué à Justin Sigrist (9e, 0-1) n’a pas déstabilisé le LHC. Les Vaudois ont répliqué sur leur premier power - play du match avec un tir pourtant pas imparable de Charles Hudon (19e, 1-1), puis pris l’avantage grâce à un très joli numéro technique de Ronalds Kenins, subtilement démarqué par Brian Gibbons (32e, 2-1). Le ZSC est revenu à la hauteur du LHC cinq minutes et cinq secondes plus tard: Raphael Prassl, en deux temps et au rebond, a égalisé à 2-2 (37e) et a inscrit au passage le dernier but du temps réglementaire.