Don d’organes : Malgré des failles, le site de Swisstransplant reste en ligne

Déconnecté le 11 janvier car il est possible d’inscrire n’importe qui à son insu dans le registre électronique de donneurs d’organes. La page internet a été réactivée le 18, sans modification.

Après que la télévision alémanique a confronté Swisstransplant à ces révélations le 11 janvier, la fondation a retiré le registre du réseau en l’espace de quelques heures. Mais depuis le 18 janvier, il est à nouveau en ligne et pour l’heure sans modifications, comme le confirme le directeur Franz Immer dans le «Tages-Anzeiger». L’objectif est toutefois de sécuriser le plus rapidement possible le processus d’enregistrement, explique Franz Immer. Il est probable que les personnes souhaitant s’enregistrer devront à l’avenir télécharger une pièce d’identité officielle. «Nous ne nous serions jamais attendus à une telle manipulation, mais nous allons maintenant adapter notre système», déclare le directeur de Swisstransplant.

Une votation sur le don d’organes le 15 mai prochain

En attendant, Swisstransplant a conseillé aux hôpitaux de vérifier en plus, en cas d’urgence, les déclarations de volonté des donneurs d’organes enregistrés à l’aide d’une pièce d’identité et avec l’aide de leurs proches. L’incident survient à un moment politiquement délicat. Il y a quelques jours, le référendum contre la solution dite du non-consentement a abouti et le peuple devra se prononcer le 15 mai prochain. Celle-ci prévoit qu’à l’avenir, toute personne ne souhaitant pas donner ses organes devra s’inscrire dans un registre. Un comité de professionnels de la médecine et de la science s’y oppose. La Confédération n’a rien à voir avec le registre des donneurs. La situation serait différente si le peuple approuvait la solution de l’opposition le 15 mai 2022. Dans ce cas, Swisstransplant gérerait, sur mandat de la Confédération, une nouvelle banque de données dans laquelle les personnes pourraient documenter leur opposition au don d’organes.