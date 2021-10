Finances : Malgré des hausses d’impôts, le Royaume-Uni a peu de marge

Les hausses d’impôts décidées par le Chancelier de l’Échiquier britannique ne suffiront pas à renflouer certains services publics sous pression.

En dépit de hausses d’impôts «les plus importantes en 25 ans» pour redresser les finances publiques après la pandémie, le Chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak n’aura que peu de marges pour renflouer des services publics sous pression, estime mardi le centre de recherche IFS.

Rishi Sunak, qui prône l’orthodoxie budgétaire, fait face aux critiques d’opposants mais aussi de membres de son propre parti pour des hausses d’impôts récemment annoncées, notamment des cotisations sociales et de l’impôt sur les sociétés.

La dépense publique «va s’établir à 42% du revenu national, plus de 2% au-dessus de son niveau pré-pandémie», estime l’Institute for Fiscal Studies (IFS) dans une étude, publiée avant la présentation le 27 octobre par Rishi Sunak de son projet de budget et des orientations budgétaires pour trois ans.