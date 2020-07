Malgré deux expertises, Berne toujours indécis

Rédiger un nouveau commentaire

Gédéon 12.07.2020 à 07:11

Moi aussi je voudrais pouvoir choisir ou vont mes impôts...Seul nos impôts destinés aux nôtres et à notre pays, devraient être obligatoires ! Il n'est pas admissible qu'une bonne partie de ceux-ci, sont donné ailleurs sans qu'ont puissent avoir mot à dire ! Tous cet argent destiné aux pays en développements, aux roms, aux sans-papiers et aux réfugiés, devraient être prélever en plus sur notre feuille d'impôts, avec notre accord...Suffirait juste de cocher une ou plusieurs cases, selon notre volonté, et hop quelques centaines de francs en plus pour les volontaires !