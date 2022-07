Environnement: Malgré la chaleur, il est déconseillé de donner à boire aux animaux sauvages

«Les animaux ont une faculté d’adaptation plus élevée que ce que l’on croit face aux événements climatologiques extrêmes», indique la Direction générale de l’environnement.

Si les mammifères du Plateau ou des Préalpes se réfugient en forêt ou ne sortent que la nuit pour se préserver en cette période caniculaire, les espèces en milieu urbain peinent, elles, à trouver de l’ombre. «Les oisillons cherchent à sortir du nid et tombent plus facilement au sol en voulant échapper à la chaleur, tandis que, pour les batraciens, reptiles ou hérissons, les routes goudronnées deviennent des barrières infranchissables, à cause du revêtement brûlant», détaille, mercredi, la Direction générale vaudoise de l’environnement (DGE). Ce qui complique l’accès à la nourriture, notamment.