Banque : Malgré la crise, Credit Suisse gâte ses cadres supérieurs

Après des scandales en chaîne et une année 2021 difficile qui s’est soldée par une

perte totale de 1,57 milliard de francs, Credit Suisse est au plus bas. Ce qui n’empêche pas la

grande banque de rémunérer 1400 banquiers avec des salaires de plus d’un million de francs

chacun.

Archives/Photo d’illustration. Getty Images via AFP

Credit Suisse (CS) a subi une perte de plus d’un milliard et demi de francs l'an dernier à la suite des affaires Greensill et Archegos. Néanmoins, la banque continue de verser à ses cadres supérieurs des salaires princiers, affirme la «NZZ am Sonntag». Selon le rapport annuel publié cette semaine, CS emploie 1400 soi-disant «preneurs de risques». Ces cadres supérieurs ont gagné au total 1,5 milliard de francs en 2021, soit pratiquement le même montant que l'année précédente. Cela se traduit par un salaire de plus d'un million de francs chacun.

Vincent Kaufmann, directeur de la fondation d’investissement Ethos, critique cette politique de rémunération: «Les actionnaires attendent des preneurs de risques qu'ils soutiennent la marche des affaires également lorsque celle-ci se dégrade.» Selon Vincent Kaufmann, ces cadres supérieurs n’étaient jusqu’à présent pas suffisamment conscients des risques, en particulier dans la banque d'investissement. Pour que cela change, leur rémunération devrait être plus étroitement liée à la performance de la banque.

En revanche, le patron de Credit Suisse Thomas Gottstein a gagné moins l’an dernier: il a en effet perçu 3,8 millions de francs, contre 6,5 millions l'année précédente. Pour Vincent Kaufmann, c'est l’une des conséquences de l'initiative contre les rémunérations abusives, acceptée par les Suisses en 2013: le fait que les actionnaires puissent voter sur les salaires des CEO empêche les bonus excessifs.