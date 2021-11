Suisse : Malgré la crise du Covid, les créations d’entreprises battent des records

Selon une étude publiée mercredi, plus de 40’000 sociétés ont été inscrites au Registre du commerce entre janvier et octobre 2021. C’est 10% de plus que l’année passée à la même période.

En 2021, les entrepreneurs ont été plus sensibles aux opportunités qu’aux risques, révèle le cabinet d’informations économiques Dun & Bradstreet. Photo d’illustration/Pixabay

Jamais le nombre de nouvelles entreprises n’avait atteint un tel niveau en Suisse. Entre janvier et octobre de cette année, 41’382 sociétés ont été inscrites au Registre du commerce, révèle mercredi l’ATS reprise par Swissinfo. Soit 10% de plus qu’à la même période en 2020, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Citant le relevé périodique du cabinet d’informations économiques Dun & Bradstreet (D&B), l’agence de presse suisse rapporte que les entrepreneurs ont été «nettement plus sensibles aux opportunités qu’aux risques» cette année.

Si elle concerne toutes les régions, selon D&B, c’est en Suisse centrale qu’on a enregistré le plus de nouvelles sociétés (+14%), suivie de l’Espace Mittelland (cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Jura) avec une hausse de 11% et de l’arc lémanique (+11% également). Au Tessin et en Suisse orientale, les créations d’entreprises ont augmenté de 10% au cours des dix premiers mois de l’année par rapport à 2020.

La crise économique n’a toutefois pas épargné le monde de l’entreprenariat, puisque le nombre de faillites a aussi pris l’ascenseur. Il a augmenté de 5% depuis 2020. Les deux tiers des dépôts de bilan étaient liés à des problèmes d’insolvabilité, précise D&B. Au Tessin, en revanche, les faillites ont baissé de 19% en 2021.