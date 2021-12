Nord-est du Nigeria : Malgré la crise, les autorités restreignent l’aide humanitaire

Dans l’État nigérian du Borno, où sévissent la famine et les jihadistes, le gouvernement veut restreindre l’aide humanitaire et renvoyer la population dans les champs.

Autonomiser les gens

Cette interdiction de distribution de nourriture concerne les personnes ayant récemment quitté les camps de déplacés où elles avaient trouvé refuge pour se protéger des attaques, sur ordre du gouvernement, qui veut encourager les populations à retourner dans les villages et aux champs. L’objectif du gouvernement est d’éloigner «les gens des distributions humanitaires pour les remplacer par leur autonomisation, en leur redonnant la dignité d’acheter leur propre nourriture et de déterminer leur avenir», selon cette lettre.

Mais les travailleurs humanitaires au Nigeria, qui fournissent de l’aide à plus de huit millions de personnes, ont fait part de leurs vives inquiétudes. Dans les zones où les déplacés se sont réinstallés, «l’accès aux terres reste volatil, et d’ici à la prochaine récolte, nous nous demandons comment ils vont survivre», a déclaré un haut responsable d’une ONG internationale qui a requis l’anonymat.

Humanitaires ciblés par les insurgés

Selon les ONG, certaines des zones concernées par ces réinstallations ne sont pas sûres, car les jihadistes du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) continuent de lancer des attaques meurtrières. «L’environnement opérationnel dans le nord-est du Nigeria est de plus en plus instable», a ajouté le responsable humanitaire. «Les groupes armés non étatiques ont multiplié les embuscades contre les convois militaires, l’utilisation d’engins explosifs, les tirs indirects (mortiers et roquettes) et les attaques contre les villes de garnison.»