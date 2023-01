Genève: Malgré la crise, les clients se sont fait plaisir dans les magasins

Ces derniers mois, le porte-monnaie des ménages s’est asséché. Les factures d’électricité, d’essence ou d’assurances maladie ont augmenté, l’inflation a fait grimper le coût des produits de base… et pourtant: «C’est un peu contre-intuitif, mais tous nos commerçants relèvent que les gens ont dépensé plus cette année, signale Ivan Haralambof, directeur de Balexert (GE), plus grand centre commercial de Suisse romande. On va égaler les résultats d’un très bon exercice, tel qu’en 2019.»

Tous les secteurs concernés

Oublier la pandémie et consommer

«On ne s’y attendait pas forcément et on a eu peu de mal à l’expliquer», avoue Ivan Haralambof. Le secteur avance cependant une hypothèse: un effet post-Covid. Après deux ans de restrictions «qui ont permis quelques économies, les gens ont voulu se faire plaisir». Les achats online progressent mais la tendance n’est plus exponentielle, ajoute Jérôme Borfiga: «Le consommateur veut voir les produits, les essayer et être conseillé.» Enfin, le manque de neige et la pluie en décembre ont servi les intérêts des magasins, suggère Flore Teysseire, secrétaire générale de Genève Commerces.