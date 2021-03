Pas de hausse majeure de l’absentéisme, ni de plongeon des résultats pour les étudiants de l’Université de Genève; et ce, malgré les difficultés rencontrées depuis un an et le début de la pandémie de coronavirus. L’alma mater souligne même que le taux de participation à la dernière session d’examens (janvier-février 2021) a très légèrement augmenté par rapport à celui de la session de l’an dernier. Par ailleurs, le taux de réussite a été comparable à ceux des exercices précédents à la même période, indique la « Tribune de Genève ».

Selon l’Unige, il n’y a donc pas eu de décrochage massif des étudiants, alors que leurs conditions d’études se sont détériorées en raison de la pandémie (enseignement à distance, couacs techniques, absence d’interactions). Sur un plan plus personnel - même s’ils ne sont pas forcément les plus touchés - beaucoup d’universitaires apparaissent aujourd’hui fragilisés, psychologiquement comme beaucoup de monde, mais aussi financièrement. De nombreux petits jobs d’appoint ont en effet disparu avec la crise et les demandes d’aides ont explosé. L’Université a d’ailleurs lancé deux études pour mesurer l’impact de la pandémie sur les conditions d’études et la santé mentale des étudiants.