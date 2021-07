Suisse : Malgré la crise, nos PME exportatrices restent optimistes

Malgré davantage de pression en matière d’innovation et le coronavirus, le bilan des PME exportatrices suisses demeure positif, selon une enquête.

Chiffre d’affaires en hausse

Malgré les défis majeurs liés au coronavirus, c e tte e nquête a révélé que le climat parmi les PME suisses interrogées était «globalement plus positif par rapport à l'année précédente». Dans ce contexte, 75% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles considéraient leur situation économique à moyen terme comme bonne, voire très bonne.

Avant l’échec de l’accord-cadre

M algré ce résultat positif , l e poids de la crise se fait toujours sentir. L’étude révèle que «seuls 35% des entrepreneurs ont déclaré encore souffrir des effets de la crise». Cela se manifeste notamment par «la pression croissante de la concurrence et de l'innovation», par «l'évolution politique incertaine des relations bilatérales avec l'UE» et aussi par «les défis accrus liés à la digitalisation et au développement des technologies numériques».