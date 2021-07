États-Unis : Malgré la fournaise, les migrants continuent d’affluer à la frontière sud

Selon des statistiques officielles publiées vendredi, environ 188’000 migrants ont tenté d’entrer illégalement sur le territoire américain en juin.

Le nombre d’arrivées de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique a augmenté de 5% en juin, ont annoncé vendredi les services des douanes et des gardes-frontières américains.

Les arrivées de migrants à la frontière des États-Unis avec le Mexique ont encore augmenté en juin malgré la chaleur intense qui rend leur périple plus dangereux, selon des statistiques officielles publiées vendredi.

Environ 188’800 migrants ont été arrêtés le mois dernier alors qu’ils tentaient de franchir illégalement la frontière sud des États-Unis, en hausse de 5% par rapport à mai, ont précisé les services de douanes et des gardes-frontières (CBP) dans un communiqué.

Cela représente un niveau inédit depuis au moins 2006 et porte à environ 900’000 le nombre d’interpellations depuis janvier.

L’arrivée de l’été, et de ses températures insoutenables, n’a toutefois pas infléchi la tendance, ce qui inquiète les gardes-frontières. «Nous sommes dans la période la plus chaude de l’été et nous recevons de nombreux appels à l’aide de la part de migrants abandonnés dans des zones dangereuses par des passeurs qui n’ont aucun respect pour la vie humaine», a déclaré leur chef Troy Miller dans un communiqué.