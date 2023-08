Genève: Malgré la gabegie, les scouts suisses déçus de lever le camp

L’annonce de l’avancée du typhon Khanun vers le Japon et la Corée change la donne. «En raison de cet événement, un départ anticipé est prévu avec un déroulement ordonné du lieu de camp vers les hébergements», indique dans un communiqué Sarah Peter, responsable des médias de la délégation suisse. Précisant être en contact permanent avec la direction du camp et l'ambassade, elle insiste sur le fait que «la sécurité de la délégation suisse est une priorité absolue.»

Sur place, SD*, un Zurichois de 17 ans, témoigne: «Nous sommes tous extrêmement déçus et tristes de devoir partir». Un sentiment que partage Luca, un Genevois de 16 ans. Lui et son groupe partent le 8 août direction Séoul. Pas de quoi lui laisser un mauvais souvenir de ce Jamboree. «C’est trop bien! C’est une expérience super enrichissante, pleine de rencontres», explique-t-il. Confiante envers la délégation suisse, sa mère ne s’inquiète pas outre mesure. «Les précautions nécessaires sont prises. Pour la chaleur par exemple, le port de la casquette est obligatoire et on leur donne une pastille de sels minéraux contre la déshydratation matin, midi et soir.» Elle ajoute: «C’est dommage de dépeindre ça comme une catastrophe. La polémique tend à faire oublier tout ce qu’ils vivent de positif.»