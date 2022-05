Mariage en Ukraine : «Malgré la guerre, on veut tous continuer à vivre»

Laisser éclater sa joie pour mettre un peu de baume sur les maux de l’Ukraine ou rester discret pour ne heurter personne? A l’heure des noces, la guerre place les amoureux face à un choix cornélien.

«Beaucoup de gens, notamment parmi nos amis, ont perdu leur maison, ils pourraient ne pas comprendre» qu’on se marie aujourd’hui, ajoute Ivan Khvatov, qui a rencontré Olessya au travail, dans une verrerie. «On a appris à se connaître, à faire du vélo au parc, puis on s’est installé ensemble», et finalement il y a six mois, «on est arrivé à la conclusion qu’il était temps de porter des alliances.» Le couple devait initialement se marier le 17 mars, mais l''invasion russe a chamboulé leurs plans.

Olessya s’était ainsi mise à l’abri loin de la capitale. Elle est rentrée récemment à la faveur du repli russe sur le sud et l’est de l’Ukraine, et le couple a relancé ses projets matrimoniaux. «La vie continue. Malgré la guerre, on veut tous continuer à vivre», assure le jeune marié. «On ressent de la joie, mais on la cache!»