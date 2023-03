Transports publics: Malgré la guerre, Zurich envoie 35 anciens trams en Ukraine

Un premier convoi de trams zurichois mis au rebut va partir en Ukraine. Ces huit premiers véhicules de type Tram2000 se trouvent dans l’entrepôt de Dielsdorf (ZH) et vont être chargés sur des wagons de chemin de fer en direction de l’Ukraine. Au total, ce sont 35 trams qui sont promis à la ville de Vinnytsia depuis juin 2021.

Comme l’ont encore indiqué les transports publics zurichois (VBZ) dans un communiqué, les compositions sont toutes en état de marche et peuvent être utilisées en Ukraine pendant encore 12 à 15 ans. Entre 2007 et 2011, des trams Mirage et Carpe avaient déjà été acheminés à Vinnytsia, où ils sont utilisés quotidiennement depuis. En raison de l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022, le projet avait dû être mis en veilleuse.