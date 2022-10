Uruguay : Malgré la légalisation du cannabis, le marché noir est préféré

En 2013, l’Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser la production et la vente de cannabis. Trois moyens légaux sont autorisés: la vente en pharmacie à des consommateurs préalablement enregistrés, l’autoculture et l’adhésion à un club de producteurs/consommateurs. En pharmacie, la production locale est vendue à un prix inférieur à celui du marché clandestin, avec l’idée de l’assécher. Malgré tout, de nombreux consommateurs préfèrent avoir recours au marché noir.

Plus efficace que la répression

«La réglementation du cannabis a été plus efficace que la répression pour s’attaquer au trafic de drogue», affirme Mercedes Ponce de Leon, directrice du Cannabis business hub, plateforme chargée de développer l’écosystème du cannabis en Uruguay. Mais selon l’étude annuelle de l’IRCCA, l’Institut local de régulation et de contrôle du cannabis, seulement 27% des consommateurs uruguayens se sont approvisionnés sur le marché officiel en 2021, un taux qui atteint 39% en incluant ceux qui déclarent avoir partagé avec des amis.

Cela ne signifie pas pour autant que le marché illégal est toujours contrôlé par des groupes criminels. Le «paraguayos», cannabis de piètre qualité importé du Paraguay voisin par des bandes organisées, ne représente plus que 30% du marché illégal, explique Marcos Baudean, professeur d’université et chercheur au sein du projet MonitorCannabis. Des «auto-cultivateurs non enregistrés» s’arrogent le reste du marché clandestin, dit-il. Ainsi, selon lui, la légalisation a entraîné la prédominance sur le marché noir de petits producteurs et revendeurs locaux «qui supplantent» les trafiquants d’autrefois, ces derniers délaissant le business de la marijuana au profit d’autres drogues.