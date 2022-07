Energie : Malgré la loi qui le bannit, le gaz vaudois intéresse à nouveau

Des membres du Grand conseil ont interpellé Gaznat afin de relancer un projet d’extraction au bout du lac, pour faire face à une pénurie à venir. L’idée d’un tel retour aux énergies fossiles, pourtant interdit par ce même organe législatif, fait sauter la gauche au plafond.

Or c’est justement des rangs du Grand conseil qu’émanerait la demande, indique le quotidien vaudois. La droite soutient en effet cette idée, notamment du côté de l’UDC ainsi que du PLR. Selon son président Marc-Olivier Buffat, «on ne peut plus tergiverser, car on n’a pas d’éoliennes, peu de solaire, et des projets hydrauliques sont bloqués.» Les Verts, eux, ont déjà communiqué leur «effarement» face au retour à une énergie fossile, rappelant que le projet ne sauverait de toute façon pas l’hiver puisqu’il n’a même pas commencé. Le PS abonde, et les Vert’libéraux, eux aussi, sont critiques face à une stratégie qui «parie sur la peur» alors que les énergies renouvelables n’ont pas fait l’objet de mesures comparables à celles débloquées pour faire face à la pandémie.