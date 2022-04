Gaz à effet de serre : Malgré la pandémie, la Suisse a raté son objectif climatique en 2020

L’inventaire des gaz à effet de serre de 2020 publié ce lundi par l’OFEV montre que la Suisse n’a réduit ses émissions que de 19%. Le secteur de l’industrie est le seul à avoir atteint son objectif.

Malgré les mesures liées au coronavirus, l’hiver doux et la possibilité de prendre en compte les prestations de puits de carbone des forêts et des produits en bois suisses (350’000 tonnes de CO2), seul le secteur de l’industrie a atteint son objectif. En 2020, ses émissions se sont élevées «10,7 millions de tonnes d’équivalents CO₂ (éq.-CO2), soit une diminution d’environ 17% par rapport à 1990 (objectif de -15%)», déclare l’OFEV.

À l’inverse, les secteurs du bâtiment et des transports ont manqué leur objectif. Le premier devait réduire ses émissions de 40%. Avec 10,4 millions de tonnes éq.-CO2 émises, la baisse n’est que de 39%. Cela reste fort et s’explique en grande partie par les «températures hivernales particulièrement élevées, qui ont entraîné une baisse de la consommation de mazout et de gaz par les ménages» précise l’OFEV.