Décès en 2020: Malgré la pandémie, le taux de suicides continue de baisser en Suisse

Tous âges et genres confondus, ce sont les maladies cardiovasculaires qui ont causé le plus de décès en Suisse en 2020, suivies par les cancers. Le Covid s’est, lui, invité dans le classement et figure en troisième position. L’OFS a constaté une hausse de 12,4% du nombre total de décès par rapport à 2019. «La hausse est à mettre sur le compte de la pandémie. La part des décès dont le Covid-19 fut la cause principale a avoisiné 12,2% en 2020», a calculé l’office. «Le taux de mortalité pour 100’000 habitants engendré par le Covid-19 a avoisiné 64,8 chez les hommes et 35,5 chez les femmes, soit bien plus que pour les suicides.»