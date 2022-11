Statistiques : Malgré la pandémie, le trafic routier a crû en 2021

Le Covid n’a pas freiné les déplacements en voiture en 2021. Avec 57 milliards de kilomètres parcourus, c’est 6% de plus qu’en 2020.

Les Suisses ont la bougeotte et cela se traduit en nombre de kilomètres parcourus sur le réseau routier en voiture privée. L’Office fédéral de la statistique a ainsi dénombré un total de 57 milliards de kilomètres parcourus en voiture de tourisme sur les routes suisses, soit 6% de plus qu’en 2020. Sur ce total, 87% sont à mettre sur le compte de véhicules suisses et 13% sur celui de véhicules immatriculés à l’étranger.