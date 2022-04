Vaud : Malgré la pandémie, les comptes sont bénéficiaires

Alors qu’il s’apprête à quitter le Conseil d’Etat, Pascal Broulis a rendu sa dernière copie en qualité de ministre des Finances. Et, pour la 17e année consécutive, elle affiche un bilan positif.

Pascal Broulis peut se réjouir des comptes présentés pour son dernier exercice au gouvernement vaudois. Archives /24 heures/Odile Meylan

Depuis son élection au Conseil d’Etat vaudois en 2002, Pascal Broulis n’aura présenté que trois fois des comptes cantonaux déficitaires, à savoir les trois premiers exercices des sa carrière de ministre des Finances. Mercredi, pour la 17e année consécutive, et alors qu’il s’apprête à quitter le gouvernement vaudois, il a pu annoncer un résultat positif. Les comptes 2021 bouclent en effet sur un excédent de revenus de 14 millions de francs. Rapporté à des charges brutes de 11,864 milliards, ce léger bénéfice n’en reste pas moins une petite surprise, puisque le budget adopté par le Grand Conseil prévoyait un déficit de 164,2 millions de francs.

Surtout, ce résultat équilibré a été obtenu malgré les coûts de la pandémie de Covid-19 (270 millions nets à la charge de l’Etat de Vaud pour 2021), l’attribution de 674 millions au fonds pour l’énergie – en relation avec la transition énergétique – et de 200 millions au Plan climat, ainsi que 474 millions d’amortissements et de préfinancements divers. Sans ces divers éléments exceptionnels, l’augmentation des charges a été contenue à 1,6%, soit presque deux fois moins qu’en 2020. Le Canton note une hausse de 88 millions de la masse salariale (+3,5%), principalement liée à l’engagement de nouveaux enseignants et aux renforts dans divers secteurs pour faire face à la crise sanitaire.

L’augmentation des revenus qui a mené au léger bénéfice enregistré est liée à des éléments non fiscaux et non pérennes, comme la participation de la Confédération au charges Covid ou la hausse de la rétrocession du bénéfice de la Banque nationale suisse. Les recettes fiscales, elles, ont progressé de 166 millions de francs par rapport à 2020 et ce sont principalement les impôts des personnes physiques qui ont augmenté. En revanche, les impôts des entreprises ont diminué par rapport à l’exercice précédent. Mais, cette année-là, le Canton avait enregistré de grosses rentrées exceptionnelles, ce qui ne s’est pas reproduit l’an passé.

Coup de pouce pour l’assurance-maladie?

La bonne santé des finances vaudoises suscite inévitablement des attentes. Le Canton a indiqué qu’il examinera «en priorité des modifications fiscales touchant les déductions pour l’assurance-maladie, le taux du coefficient cantonal et les frais de garde», pour autant que «la situation budgétaire et géopolitique le permette». Dans un communiqué, le PLR a salué ces choix et réclamé d’autres efforts sur la fiscalité. Les Verts, eux, ont déploré que la contribution au Plan Climat se soit limitée à 200 millions et a mis en garde sur toute baisse d’impôts qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la hausse des coûts liées à l’évolution démographique. Ils ont aussi rappelé qu’il serait temps, selon eux, de réévaluer les salaires de la fonction publique, «après dix ans de stagnation».