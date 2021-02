Monde : Malgré la pandémie, les dépenses militaires ont pris l’ascenseur

Le coronavirus n’a pas freiné les investissements dans l’armement dans le monde. Ces dépenses ont même atteint le record de 2024 milliards de francs.

Les dépenses militaires mondiales, soutenues notamment par le renforcement des capacités de la marine chinoise, ont atteint en 2020 un nouveau record, malgré la pandémie de Covid-19 et la sévère crise économique qu’elle a entraînée, selon le rapport annuel de l’institut britannique IISS publié jeudi.

Ces dépenses ont atteint 1830 milliards de dollars (quelque 2024 milliards de francs) l’an dernier, soit une progression en termes réels de 3,9% par rapport à 2019, «malgré la pandémie due au coronavirus et la contraction consécutive de l’économie mondiale», a expliqué l’Institut international d’études stratégiques, qui fait autorité en la matière.

Moteur de la croissance

Hausse des dépenses en Europe

«L’engagement d’acteurs clés», comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, «d’augmenter leurs budgets de défense en 2021 et au-delà signale leur intention d’éviter les coupes qui avaient suivi la crise financière de 2007/2008», précise l’institut.

En 2019, les dépenses militaires avaient enregistré la plus forte hausse en une décennie, avec une croissance de 4%, sur fond de rivalités croissantes entre grandes puissances et de course aux nouvelles technologies.