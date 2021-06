VALAIS - Malgré la pandémie, Savièse célébrera la Fête-Dieu

La possibilité de regrouper 300 personnes pour une manifestation en plein air n’ayant été annoncée que la semaine dernière, les organisateurs du rendez-v o us saviésan o nt choisi de rester au programme défini. En clair: une messe organisée en extérieur, devant la chapelle du village d’Ormône, sur le coup de 10 h 30 . Elle sera ouverte à cent personnes triées sur le volet (autorités, invités). Quelques musiciens et tambours, voire éventuellement quelques grenadiers et gardes pontificaux dans des propositions anecdotiques par rapport à ce qui est de coutume, seront de la partie.