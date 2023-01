Construction: Malgré la pénurie de matériaux, le réemploi ne se déploie pas

Crise énergétique, pénurie de ressources, inflation. Face à ces phénomènes qui minent le secteur de la construction, la question du réemploi de matériaux est plus que jamais d’actualité. «En matière d’approvisionnement, c’est une sécurité. Cela peut booster la demande, mais c’est toute une industrie, où le principal critère est la rentabilité, qu‘il faut convaincre. C’est un vrai changement de paradigme», estime Corentin Fivet, professeur assistant à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Une solution à moyen terme

Alors que cette pratique est sur toutes les lèvres depuis quelques années, surtout pour des questions écologiques (lire encadré), «ce n’est que maintenant, avec les problèmes d’importation et de délais d’attente, qu’il y a une réelle prise de conscience de la valeur du bâti», constate François Guisan, directeur d’Osmia, spécialiste dans l’immobilier durable. Pourtant, à la ressourcerie genevoise Matériuum, aucune hausse de la demande n’a été observée. Pour le Groupe Orllati, actif en Suisse romande, malgré les efforts entrepris, «la seule revalorisation des matériaux ne permet pas de parer à la pénurie de matière.»

Rien de surprenant selon la co-directrice de Matériuum, Maude Massard-Friat, car «le réemploi ne s’improvise pas. On ne peut pas l’intégrer à un projet en cours de route. Cela doit être planifié dès le début.» Et même si cela était possible, tous les spécialistes s’accordent à dire que la Suisse n’est pas prête à appliquer cette démarche à large échelle. Déconstruire, transporter, stocker, reconditionner: «Tout ce processus reste à créer», résume François Guisan.