Mondiaux de ski alpin: Malgré la pénurie de médailles, Swiss-Ski balaye les doutes

Loic Meillard et Walter Reusser dans l’aire d’arrivée de Courchevel.

Dommage, c’est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans le camp suisse après le super-G masculin. Le grand favori, Marco Odermatt, s’est classé à une frustrante quatrième place, manquant le podium de onze centièmes.

Alexis Pinturault lui est passé devant, tout comme Aleksander Aamodt Kilde et James Crawford. «J’ai déjà remporté des super-G cette saison avec de telles manches. Mais aujourd’hui, d’autres ont été plus rapides», a simplement affirmé le Nidwaldien.

S’il s’est montré très calme et pragmatique au moment d’analyser sa performance, son visage trahissait une certaine déception. Tout comme sa gestuelle. Odermatt a secoué la tête en franchissant la ligne d’arrivée, il l’agitait également de gauche à droite en allant saluer son coéquipier Loïc Meillard, qui était déjà en bas.

Le skieur d’Hérémence nourrissait lui aussi de grandes ambitions. «On a envie d’être au départ pour les médailles mais il y en a que trois qui les gagnent.» Lara Gut-Behrami n’a pas non plus terminé parmi les trois premières lors de son super-G, mercredi. Seule Wendy Holdener a décroché l’argent. «On espérait plus», reconnaît Walter Reusser, directeur du ski alpin chez Swiss-Ski.

De l’espoir, il y en avait à la pelle. Peut-être un peu trop d’attentes, aussi? «C’est à vous que je dois le demander, répond en rigolant l’un des visages de Swiss-Ski. «C’est normal d’avoir des attentes, et je trouve beau que l’on puisse se dire qu’il est extrêmement possible qu’on ait des médailles. Et je pense qu’on a bien travaillé pour.»