Football : Malgré la VAR, un énorme scandale en Ligue des champions africaine

Un penalty pour un ballon touché avec le tibia a été accordé aux Egyptiens d'Al Ahly qui recevaient samedi les Marocains du Raja Casablanca.

Non, la VAR n'est pas près de résoudre les problématiques liées aux décisions arbitrales. Et encore moins lorsque les images parlent d'elles-mêmes. Samedi au Caire, en quarts de finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Marocains du Raja Casablanca, l'arbitre a dicté un pénalty, pour une prétendue faute de main.