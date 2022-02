Football US – Malgré l’absence des stars, les tickets du Super Bowl sont hors de prix

Le match entre Los Angeles et Cincinnati n’est pas la finale attendue. Exit les Mahomes, Allen, Rodgers ou Brady. Et pourtant il faut être bien chez soi pour pouvoir se payer un billet pour le Super Bowl LVI.

Le Super Bowl LVI se déroulera au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie. AFP

Le Super Bowl, le match suprême de la saison de football américain (NFL), est un spectacle suivi par près de 150 millions de téléspectateurs aux États-Unis, et une poignée de plus à travers le monde.

En proportion, en live dans le stade, ils ne seront pas nombreux à pouvoir assister au match et surtout au show de la mi-temps, le 13 février prochain. Cette année, il réunira sur la pelouse les Los Angeles Rams et les Cincinnati Bengals. Place à la pause à Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Les rams joueront à domicile

Le Super Bowl LVI se déroulera à Los Angeles dans le stade des Rams, le SoFi Stadium d’une capacité de 70’240 spectateurs. Mais finalement il est assez facile de se procurer des billets pour cet événement sportif. Depuis l’avènement des sites de revente sur internet, ce n’est plus la disponibilité des tickets qui pose problème, mais leur coût.

Il est presque impossible de se procurer des billets à moins de 4600 francs. À cela il faut ajouter les frais de courtage, associés par les différents sites lors de la transaction.

«Quelqu’un peut-il expliquer comment les fans inconditionnels de ces équipes sont censés soutenir leur équipe et assister au match?» s’est interrogé Chad Johnson sur Twitter. À juste titre d’ailleurs. Cet ancien joueur de NFL a porté pendant dix saisons les couleurs des Bengals de Cincinnati, un des deux finalistes.

Très très coûteux…

Ballecourbe.ca

Sur le site web StubHub, pour deux billets côte à côte, la facture la plus élevée (pour l’instant) s’élève à 138 548 francs. Même si ça reste de très, très bonnes places, ça coûte un bras… voire deux.

Et pourtant les équipes attendues pour ce Super Bowl ont été éliminées et les quarterbacks stars ne seront pas au rendez-vous: exit les Patrick Mahomes, Josh Allen, Aaron Rodgers et Tom Brady.