Avalanche à Davos: un mort malgré l'aide des soldats du WEF

Davos (GR) : Malgré l’aide de soldats présents au WEF, un homme tué dans une avalanche

La station de Davos (GR) a été endeuillée dimanche en milieu de journée. Trois jeunes Allemands, une femme et deux hommes, se sont lancés dans une montée, à ski de randonnée, sur le Gorihorn. «En raison du peu de neige, ils ont interrompu leur randonnée à ski à environ 300 m de l'arrivée et se sont lancés dans la descente», raconte la police cantonale grisonne.

Une avalanche s’est alors déclenchée. L’un des hommes, âgé de 28 ans, a été emporté par la coulée de neige. Les deux autres, la femme de 24 ans et l’homme de 22 ans, se sont mis à la recherche du disparu. Trois hélicoptères sont intervenus: un de la Rega et deux de l’armée suisse, qui étaient présents à Davos dans le cadre du World Economic Forum .

«Malgré la rapidité de la localisation et de la libération de l'homme, celui-ci est décédé sur place», dit la police. Les deux autres skieurs ont été héliportés dans la station et pris en charge. «Lors de l'intervention, chaque minute a compté, car les conditions météorologiques se sont rapidement et fortement dégradées pendant l'opération de sauvetage», raconte encore la police grisonne.