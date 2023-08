Malgré le blocus russe : Le cargo au départ de l’Ukraine s’approche d’Istanbul 

via REUTERS

«Nouveau couloir humanitaire»

La Russie a procédé le week-end dernier à des tirs de sommation à l’intention d’un cargo qui se dirigeait vers Izmaïl, un port du Danube dans le sud de l’Ukraine. La Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes de la mer Noire et du Danube depuis son retrait de l’accord sur les céréales négocié par l’ONU et la Turquie. Depuis l’été 2022, cet accord permettait aux céréales ukrainiennes de quitter les ports du sud du pays malgré le blocus mis en place par la Russie.

Attention mondiale

Le nouveau couloir «sera principalement utilisé pour évacuer les navires qui étaient dans des ports au moment de l’invasion russe» en février 2022, a annoncé Oleksandre Koubrakov, le ministre ukrainien chargé des infrastructures. Mais la décision de l’Ukraine de défier la Russie sur l’accès à la mer Noire s’accompagne d’une attention mondiale pour trouver un moyen de sécuriser les routes d’exportation de céréales à temps pour la récolte de cet automne. L’Ukraine et la Russie sont d’importants exportateurs de céréales et d’huile de graines.

L’accord sur les céréales de l’année dernière a contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires et à fournir à l’Ukraine une importante source de revenus pour poursuivre la guerre. L’Ukraine utilise maintenant le Danube pour exporter ses céréales. Une grande partie de ce trafic descend le long du fleuve et finit par atteindre la mer Noire à la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie.