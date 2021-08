Éducation : Malgré le chaos, les écoles libanaises devraient rouvrir dès la fin septembre

Entre pandémie, crise économique et coupures d’électricité, le Liban se trouve dans une situation critique. Néanmoins, écoles, lycées et universités vont rouvrir.

Les écoles libanaises sont désespérément vides à cause de la crise financière et sanitaire…

Les établissements scolaires libanais rouvriront en présentiel dès la fin septembre, a assuré, lundi, le ministre sortant de l’Éducation, et ce en dépit de l’effondrement économique du pays, des pénuries de carburant ou d’électricité et de la pandémie de coronavirus. «Il y aura un retour à l’enseignement en présentiel dans les écoles, les lycées, les instituts et les universités» du secteur public entre le 27 septembre et le 4 octobre, a expliqué Tarek Majzoub.

La crise au Liban, entam ée à l’automne 2019 et exacerbée par l’inaction des dirigeants et la pandémie, est l’une des pires dans le monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. La situation s’est détériorée, ces dernières semaines.

Le carburant fait défaut

Les Libanais ont du mal à se déplacer en voiture, en raison des pénuries de carburant dans le pays, où le courant est coupé plus de 23 heures par jour. Et en l’absence de fioul, les générateurs privés de quartier rationnent les foyers, rendant difficilement envisageable l’enseignement, tant à distance qu’en présentiel. En avril, l’ONG Save the c hildren avait mis en garde contre une «catastrophe» éducative, indiquant que plus de 1,2 million d’enfants avaient interrompu leur scolarité depuis le début de la pandémie au Liban, où 78% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté selon l’ONU.