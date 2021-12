Genève – Malgré le choc du Covid, l’économie a tenu le coup

«Les effets de la crise sanitaire ont été sévères, mais les indicateurs permettent d’envisager l’avenir avec plus de sérénité et un relatif optimisme, selon Vincent Subilia, directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). L’économie genevoise a montré une résilience sans précédent.» Dévoilée mardi, une étude conjointe avec la Banque cantonale de Genève (BCGe) et l’Office cantonal de la statistique a évalué l’impact de la pandémie sur la marche des affaires, et les enseignements qui peuvent en être tirés.