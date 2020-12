Coronavirus : Malgré le confinement, l’Autriche ouvre ses stations

Si les commerces et une grande partie de l’industrie des services du pays resteront fermés jusqu’à mi-janvier, les stations de ski autrichiennes ont pu rouvrir ce jeudi.

Malgré un temps très grisâtre et une neige de piètre qualité, des amateurs de glisse masqués se réjouissaient de rechausser leurs spatules à Semmering, une station familiale située à 100 km de Vienne. «On se régale», confie Bese, 32 ans, venu de la capitale. «Dommage que cela n’ait pas ouvert plus tôt, on ne pouvait plus attendre!»