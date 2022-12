Guerre en Ukraine : Malgré le conflit, les Ukrainiens établis en Suisse peuvent acheter des armes

Un ressortissant ukrainien établi dans le canton de Zurich et au bénéfice d’un permis C a récemment commandé un fusil de chasse à un armurier bernois. Tous les papiers nécessaires à cet achat sont en règle, dont un permis d’acquisition signé par la police zurichoise, mais le commerçant se dit malgré tout inquiet que l’arme et des munitions puissent être impliquées au final d’une manière ou d’une autre dans le conflit russo-ukrainien, écrit samedi la «Berner Zeitung». Neutralité oblige, la Suisse refuse d’exporter du matériel de guerre vers l’Ukraine et aux pays, comme l’Allemagne, qui apporte un soutien militaire à Kiev.