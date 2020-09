Italie : Malgré le coronavirus, les Italiens appelés aux urnes

Outre un référendum national, les électeurs sont appelés à voter dans sept régions italiennes, dont la Toscane, où se joue un scrutin important.

Dans ces sept régions, plus de vingt millions d’habitants doivent élire leurs présidents. Dans trois d’entre elles, une possible victoire de la droite serait une rebuffade pour le gouvernement de Giuseppe Conte, à la tête d’une coalition formée voici un an entre le mouvement 5 Étoiles (M5S) et le parti démocrate (PD, centre-gauche).