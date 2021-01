À l’EVAM, les personnes issues de l’asile sont formées à la langue et aux coutumes du pays mais aussi à la recherche et à l’exercice d’un métier, puis elles sont accompagnées dans la recherche d’emploi, notamment pour sensibiliser et rassurer les employeurs sur la situation «provisoire» des postulants en Suisse. Les conseillers en emploi de l’EVAM fournissent aussi un suivi dans les premiers mois du travail. «Il peut y avoir des malentendus avec l’employeur, et ils peuvent aider à faire perdurer la relation de travail en servant d’intermédiaire.» Ils participent aussi aux démarches administratives, et peuvent fournir du matériel scolaire pour les apprentissages.