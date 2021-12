Suisse : Malgré le Covid, il n’y a pas eu plus de personnes à l’aide sociale en 2020

L’an dernier, 272’100 personnes ont reçu au moins une prestation financière de l’État. Soit une hausse de seulement 0,2% par rapport à 2019, rapporte mardi l’Office fédéral de la statistique.

En 2020, le taux d’aide sociale est resté inchangé à 3,2% en Suisse, et ce malgré la pandémie de Covid-19. Ainsi, 272’100 personnes ont reçu au moins une prestation financière de l’État, soit 633 de plus qu’en 2019. Cela correspond à une hausse de 0,2% sur un an, rapporte mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les chiffres de l’OFS révèlent qu’il a, en revanche, été plus difficile de sortir du social.