Malgré le Covid, la Ville de Genève a fait un joli bénéfice en 2021

Genève : Malgré le Covid, la Ville a fait un joli bénéfice en 2021

Les comptes 2021 de la Municipalité affichent un excédent inattendu de 10,8 millions. Comme le Canton, elle a profité de la bonne santé de l’horlogerie, du négoce international et de la finance.

Décidément, l’année 2021 s’est révélée excellente pour les finances des collectivités publiques, et ce malgré la crise sanitaire. Fin mars, le Canton annonçait un exercice mirifique pour sa bourse: ses comptes affichaient un bénéfice de 49 millions de francs alors qu’une perte de 847 millions avait été prévue, soit un bonus inattendu de presque 900 millions. En Ville de Genève, les mêmes causes ont produit les mêmes conséquences: en raison de la santé florissante des secteurs de l’horlogerie, du négoce international et de la finance, l’année 2021 a aussi garni ses caisses. Ce mercredi, la Municipalité a annoncé avoir réalisé un excédent de 10,8 millions, alors qu’avait été budgété un déficit de 49,4 millions.